Alfonso Cuarón producirá para Netflix la serie de acción real de 'Dungeons & Dragons'

El proyecto, que también cuenta con Hasbro Entertainment en la producción, estará ambientado en el universo del popular juego de rol de mesa sobre historias fantásticas creado en 1974, que en hispanoamérica se conoce como 'Calabozos y Dragones'.

'Ravenloft' no está relacionada con la serie medieval 'The Forgotten Realms', del mismo universo, que Netflix anunció en 2025, pero que finalmente fue descartado, según la misma publicación.

La serie "narra la creación del vampiro Señor Oscuro Strahd von Zarovich, cuya historia de poder, amor, obsesión y transformación en un ser de ultratumba traza su origen, desde un trágico antihéroe hasta convertirse en uno de los villanos más infames de 'Dungeons & Dragons'".

El guión correrá a cargo de August, quien ha colaborado con Tim Burton en películas como 'Big Fish' (2003), 'Charlie and the Chocolate Factory' (2005) o 'Corpse Bride' (2005), por lo que se espera que el tono de la serie sea oscuro, acorde al universo de terror gótico, horror psicológico y fantasía oscura de 'Ravenloft'.

'Ravenloft' es uno de los escenarios más populares de 'Dungeons & Dragons', y fue creado en 1983 por Tracy y Laura Hickman.

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La serie se sumará a los recientes trabajos de Cuarón en televisión. El director mexicano escribió, dirigió y fue productor ejecutivo de la miniserie de Apple TV 'Disclaimer' (2024) y tiene en puerta 'Ascension', otra producción para la misma plataforma.