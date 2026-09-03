Ambientalista señala que El Salvador necesita medidas de adaptación al cambio climático

El Corredor Seco Centroamericano es una franja que atraviesa Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y llega al sur de México (Chiapas) que registra largos periodos de sequía seguidos de lluvias intensas. Lo habitan unas 11,5 millones de personas, de las cuales la mitad depende de la agricultura de subsistencia.

El Salvador se encuentra en alerta roja por la sequía generada por el fenómeno El Niño, que tiene un pronóstico grave hacia finales de 2026 e inicios de 2027 y que ya ha golpeado cultivos de maíz y frijol, provocando pérdidas.

González apuntó en declaraciones a los periodistas, que la medidas ante la sequía "deben ir encaminadas en términos de agua, alimentos, infraestructura, salud y educación para poder enfrentar estos impactos".

Es necesario "tomar medidas para procurar un ahorro del agua, cuidar las cuencas hidrográficas, hacer reforestación, sembrar cerca de humedales, potenciar distintos tipos de riego, promover una diversificación agrícola, y potenciar el apoyo a los agricultores", agregó.

Para el ambientalista también es urgente que el país "se encamine a una soberanía alimentaria" para "no depender de los alimentos que vienen de Guatemala, Honduras y Nicaragua".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mayoría de los productos de la canasta básica llegan a El Salvador de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua para cubrir la demanda local.

Esta dependencia es del 90 % para hortalizas y verduras, 60 % para derivados de la leche, 32 % en el caso del maíz, 25 % para el frijol y un 33 % en el caso del arroz.

Entre los elementos que constituyen la canasta básica alimentaria se encuentra el pan, tortillas, fríjoles, carnes, huevos y frutas, entre otros, para una familia de unos cuatro miembros.

El presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), Luis Treminio, señaló a EFE en una entrevista reciente que cerca de 6,9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo o el 100 % de la siembra de agosto y septiembre estarían en riesgo en El Salvador a consecuencia de la sequía.

En tanto, la producción de granos básicos sembrados en mayo registrarían una pérdida de entre el 20 % y 30 %.