Amnistía Internacional señala omisiones sobre derechos humanos en el informe de Sheinbaum

"Lo que no se nombra sigue existiendo", señaló AI México -en un comunicado en sus redes sociales-.

El pasado martes 1 de septiembre, Sheinbaum rindió su segundo informe como presidenta, donde presentó avances y resultados de su gobierno, como la estabilidad económica del país y la reducción del 51 % en el promedio diario de homicidios dolosos desde el inicio de su Administración, al pasar de 86,9 a 42,5 en julio pasado.

Sin embargo, AI recapituló que no se "no se habló de la crisis de desapariciones, ni de las violencias y riesgos que enfrentan las mujeres buscadoras".

"Tampoco de las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, ni de la criminalización y estigmatización que siguen restringiendo el espacio cívico", añadió la organización.

AI reconoció la mención de una iniciativa de Ley General sobre feminicidio, pero consideró que frente a la persistencia de la violencia feminicida en México, con más de diez mujeres asesinadas al día en promedio, "las reformas legales deben traducirse en prevención, investigación, justicia y reparación efectivas".

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Por otro lado, la organización expresó su preocupación ante la reivindicación de la Guardia Nacional como uno de los pilares de la estrategia de seguridad.

Amnistía Internacional recordó que en su reciente informe 'Promesas en marcha, derechos en riesgo' urgió al Estado mexicano a transitar hacia un modelo de seguridad pública de carácter civil y respetuoso de los derechos humanos.

La ONG reiteró el llamado al Gobierno de Sheinbaum, que asumió el 1 de octubre de 2024, a "reconocer las crisis de derechos humanos como el primer paso para enfrentarlas", y que estos también deben ser "parte de las cuentas que se rinden al país".

"Las desapariciones no dejan de ocurrir porque no se mencionen. Las agresiones contra periodistas y personas defensoras no desaparecen por afirmar que existen libertades. La violencia contra las mujeres no se resuelve sólo con nuevas leyes", zanjó AI.

En su más reciente informe sobre el gobierno de Sheinbaum, AI alertó sobre decisiones que consideran "regresivas", como la continuidad de la Guardia Nacional bajo mando militar y la impunidad de la violencia feminicida, en un sistema de justicia donde persisten fallas estructurales.

Actualmente, México supera las 143.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde 1950.