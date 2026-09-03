Aoun denuncia ataques israelíes en el sur del Líbano y defiende la permanencia de la FINUL

Aoun abordó la situación política y de seguridad en el Líbano y la región con el ministro neerlandés de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo, Sjoerd Sjoerdsma, durante una reunión en Beirut en la que también trataron las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación entre ambos países, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Según la Presidencia libanesa, Aoun afirmó que Israel continúa incumpliendo el acuerdo mediante los bombardeos y la destrucción de localidades del sur que mantiene ocupadas, además de arrasar viviendas y propiedades.

El mandatario defendió también la actuación del Ejército libanés en las zonas en las que ha retomado su despliegue y rechazó las críticas a su desempeño.

Aseguró que las informaciones que cuestionan su actuación pretenden, en su opinión, dañar la imagen de las Fuerzas Armadas y poner en duda su papel y su compromiso con las decisiones de la autoridad política.

Respecto a la reconstrucción del sur, Aoun sostuvo que corresponde al Estado libanés, aunque advirtió de que esta tarea no puede llevarse a cabo mientras continúe la ocupación israelí.

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El presidente reiteró el interés de Beirut en mantener la presencia de la FINUL en el sur debido a la importancia de su labor. En caso de que no sea posible prorrogar su mandato, dijo que el Líbano estaría dispuesto a acoger a cualquier país que quiera mantener actividades similares, especialmente para apoyar al Ejército y a la población del sur en los ámbitos humanitario, social, sanitario y educativo.

Aoun señaló que se mantienen contactos para determinar la fórmula legal que permitiría una eventual presencia internacional alternativa.

Por su parte, Sjoerdsma expresó la solidaridad de Países Bajos con Líbano y su población ante las difíciles circunstancias que atraviesa el país.

El ministro neerlandés explicó que su visita a Nabatieh, en el sur de Líbano, el miércoles le permitió conocer de primera mano la magnitud del sufrimiento de los ciudadanos y el impacto de la guerra en sus vidas y en sus comunidades.