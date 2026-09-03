Archivan la denuncia contra el juez que investiga a la esposa de Pedro Sánchez

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pone fin al asunto al concluir que las expresiones cuestionadas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que denunció al magistrado, no constituyen falta disciplinaria de desatención o desconsideración prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Peinado envió, el pasado 20 de junio, a juicio a Begoña Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Y ordenó aplicarle como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohibió salir del país y le impuso una comparecencia quincenal en el juzgado.

Para tomar la decisión de retirarle el pasaporte, el magistrado aseguró que "a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia".

Y argumentó que los agentes de las fuerzas de seguridad que forman parte de la escolta de Gómez podrían colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar" una "fuga" de la acusada.

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En su resolución de archivar la denuncia, el magistrado apuntaba que "no cabe duda" de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

El juez abrió la causa contra Gómez en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida y corrupción en los negocios en relación con una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigía, después de que el autodenominado sindicato ultraderechista Manos Limpias presentara una denuncia contra ella basada en informaciones de prensa.