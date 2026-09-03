Avanzar o esperar: la etiqueta en las escaleras mecánicas divide a Corea del Sur

"En Corea del Sur hay muchísima gente con prisa por las mañanas. Pararse en ambos lados puede ser más seguro, pero creo que haría más difícil llegar al trabajo. Por eso me parece mejor dejar un lado libre", dijo a EFE Bang Do-hyeon, artesano de 32 años.

La preferencia de Bang coincide con la del 50,1 % de los consultados en una encuesta gubernamental a 1.000 adultos de siete ciudades importantes, cuyos resultados fueron publicados en agosto, frente al 49,9 % que prefiere permanecer quieto ocupando ambos lados.

"Es mejor pararse en ambos lados", dijo Lee, un octogenario empleado en un programa de empleo para personas mayores en el metro de Seúl. "Creo que sería bueno establecer un criterio".

Entre 1993 y 2025 se registraron 931 accidentes en escaleras mecánicas, de los que el 65 % se saldó con heridos graves (582) y fallecidos (22) y el 72,3 % estuvo vinculado al comportamiento de los usuarios. Asimismo, las personas mayores de 60 años representaron el 53,3 % de los afectados, según un informe del Ministerio del Interior surcoreano

Caminar sobre las escaleras mecánicas también genera cargas repetidas que pueden acumular desgaste en el mecanismo, dijo el ministerio.

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"Las personas que tienen prisa o necesitan tomar rápido el siguiente tren pueden subir caminando más cómodamente si se deja un lado libre", opinó Yoon Hye-ri, de 39 años, mientras se dirigía a su trabajo, una opinión compartida con el veinteañero Kim Hong-seok, empleado de una tienda de ropa.

La etiqueta nacional ha cambiado con el tiempo. En 1998 se comenzó a promover dejar un lado libre, aunque en el período entre 2009 y 2014 se fomentaron las dos filas. Desde 2015, las autoridades recomiendan no caminar ni correr, sujetarse al pasamanos y respetar las líneas de seguridad, sin establecer un lado concreto, según el Gobierno.

La intervención pública tampoco convence a todos. Kim consideró que imponer una única regla sería "demasiado coercitivo", mientras que Bang cree que unas directrices de seguridad podrían ayudar, pero advierte de que una norma demasiado rígida haría más difíciles las horas pico.

"Aunque se establezca una norma, creo que sería difícil hacerla cumplir, incluso con multas, si no hay alguien allí supervisando", dijo Yoon.

El asunto se debatió en un foro de unos 200 participantes organizado a finales de agosto por el Ministerio del Interior. Antes de comenzar el debate, las posturas a favor de permanecer quieto en dos filas y de dejar un lado libre para caminar estaban prácticamente empatadas.

Tras la discusión, el 45,9 % de los participantes apoyó las dos filas, frente al 13,4 % que prefirió mantener un lado libre y el 38,7 % que defendió adaptar el uso a las circunstancias.

La discusión no es exclusiva de Corea del Sur. En Japón, una campaña nacional iniciada este julio y respaldada por 58 operadores ferroviarios y Gobiernos locales pide a los usuarios permanecer quietos y sujetarse al pasamanos, en lugar de caminar por las escaleras mecánicas, según el sitio web de Tokyo Metro.

Transport for London (TfL), el organismo público de transporte de la capital británica, probó en la estación de Holborn que los pasajeros permanecieran quietos en ambos lados de las escaleras, en vez de reservar uno para quienes caminan. La prueba concluyó que ocupar ambos lados permitía transportar entre un 25 % y un 30 % más de pasajeros al mismo tiempo.