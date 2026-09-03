Bachelet sorbe candidatura a liderar la ONU: "Sé que no voy a ser secretaria general"

La también ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que tuvo resultados adversos en las últimos sondeos informales en el Consejo de Seguridad, comentó sus posibilidades de llegar al máximo cargo del organismo internacional en el encuentro 'Migración: desafíos para el mundo, América Latina y Chile', organizado por la Universidad Diego Portales (UDP) en Chile.

En su intervención, Bachelet se refirió a la crisis del multilateralismo y al rol que en ella ha jugado el mandatario estadounidense, Donald Trump, una de las figuras más relevantes a nivel global que ha desacreditado a la Asamblea.

"Yo creo que no partió con él, pero que en él ha tomado mucha fuerza. Porque aquí lo que hay de fondo es una pelea estratégica, estructural", señaló la también exdirectora de ONU Mujeres.

En esa línea, sostuvo que "uno de los poderes que tienen también los países es lo que se llama el poder blando, que es la cultura, que es lo que hace atractivos a los países; Y ha cambiado, el poder blando de Estados Unidos ha caído y el poder blando de China ha crecido mucho".

"Entonces, es el tema, es mi opinión, no seré la secretaria general, puedo darla, pero es un alivio", remató entre risas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A fines de agosto, la candidatura de la histórica dirigente chilena sufrió un segundo revés tras recibir seis votos desfavorables en el segundo sondeo informal, dejándola en séptima posición, de ocho en carrera.

El resultado implicó un aumento de posiciones en contra desde la primera consulta de julio pasado, que la ubicó en cuarto lugar.

Bachelet ha continuado su candidatura con el apoyo de Brasil y México, luego de que el Gobierno del actual presidente chileno, José Antonio Kast, retiró en marzo pasado su patrocinio alegando que sus posibilidades de éxito son "muy bajas".

Durante los últimos meses, la líder socialista chilena se ha desplazado por distintas regiones del mundo para reunirse con autoridades de los países miembros de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, excepto con Trump, con quien no ha podido concertar un encuentro.