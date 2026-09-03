Canadá invertirá 3.390 millones de dólares para no comprar material ferroviario a EE.UU.

El plan permitirá a VIA Rail, la compañía pública de transporte de pasajeros por ferrocarril, adquirir y mantener 313 nuevos coches ferroviarios que, por primera vez en cuatro décadas, serán fabricados en Canadá.

El primer ministro, Mark Carney, presentó el proyecto en la localidad de Thunder Bay como la mayor inversión de la historia de VIA Rail y como parte de la estrategia de su Gobierno para reducir la dependencia económica del exterior y favorecer la producción nacional mediante la política "Buy Canadian" ("Comprar canadiense").

Los nuevos coches serán suministrados por Alstom Canada y se fabricarán y ensamblarán en Thunder Bay y La Pocatière, mientras que el diseño y los trabajos de ingeniería se realizarán en Saint-Bruno-de-Montarville.

Según el Gobierno, el contrato permitirá sostener cerca de 700 empleos en las provincias de Ontario y Quebec y generará más de 1.600 millones de dólares canadienses en actividad económica. Alstom recurrirá además a su red de más de 900 proveedores canadienses y deberá maximizar el uso de acero producido en el país.

"Por primera vez en cuatro décadas, los coches de pasajeros de VIA se construirán en Canadá. Coches que antes se fabricaban en Estados Unidos ahora se fabricarán aquí", afirmó Carney.

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El anuncio se produce en un momento en que Ottawa intenta reforzar la capacidad industrial canadiense y reducir su dependencia de Estados Unidos y otros socios en medio de la creciente incertidumbre comercial internacional.

Los 313 coches sustituirán material envejecido de VIA Rail, parte del cual tiene más de 70 años, y prestarán servicio en las ocho rutas de larga distancia, regionales y a comunidades remotas situadas fuera del corredor Quebec-Windsor.

La inversión se suma a los 1.950 millones de dólares canadienses anunciados en julio para producir 45 nuevas locomotoras y construir una planta de ensamblaje y mantenimiento en Montreal.

En conjunto, Ottawa destinará más de 6.600 millones de dólares canadienses a renovar la flota de larga distancia, regionales y de servicio a comunidades remotas de VIA Rail.