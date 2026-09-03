Capturan a un exedil en Paraguay por presuntos vínculos con organización narcotraficante

El exfuncionario, identificado como Juan Antonio Villalba Cardozo y quien fue elegido concejal del distrito (municipio) de Yby Pytá en 2021 como candidato por el gobernante Partido Colorado, fue detenido el miércoles en una vivienda de la localidad de Brítez Cué durante un operativo para dar con su captura, indicó la Senad en un comunicado.

Según las investigaciones, agregó la nota, Villalba Cardozo "formaría parte de la organización criminal liderada por alias 'Macho'", identificado por las autoridades como Felipe Santiago Acosta, y es señalado de presuntamente desempeñar "funciones relacionadas con la protección política y el apoyo logístico".

El exconcejal también es acusado de presuntamente adquirir marihuana que después era procesada por la organización y de haber proporcionado alojamiento y refugio en su vivienda a Acosta y a presuntos integrantes de la referida organización.

En una conferencia de prensa, el titular de la Senad, Jalil Rachid, indicó que Villalba Cardozo "se encargaba de acopiar marihuana" que, aseguró, era enviada a Brasil para su comercialización.

Rachid detalló que el exconcejal estaba prófugo desde diciembre de 2023, cuando se ordenó su captura como parte de la operación 'Ignis', que, según dijo, investiga la estructura que supuestamente encabeza 'Macho'.

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Canindeyú, departamento fronterizo con Brasil, es uno de los principales focos de producción de marihuana en Paraguay, de acuerdo a informes de las autoridades.