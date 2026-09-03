Carlos Vila Nova investido para un nuevo mandato como presidente de Santo Tomé y Príncipe

"Juro por mi honor cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y defender la independencia nacional, promover el progreso económico, social y cultural del pueblo santotomense y desempeñar con toda lealtad y dedicación las funciones que se me han confiado", afirmó Vila Nova, de 67 años, en un acto en la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), en la capital, Santo Tomé.

Acudieron a la ceremonia varios jefes de Estado africanos como los presidentes de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi; y Gabón, Brice Oligui Nguema; así como los primeros ministros de Portugal, Luís Montenegro; Mozambique, Maria Benvinda Delfina Levi; Guinea Ecuatorial, Manuel Osa Nsue Nsua; y Marruecos, Aziz Akhannouch.

"Soy plenamente consciente de que esta renovación de confianza supone una exigencia para que haga más y mejor en pro de un futuro prometedor para nuestra nación", señaló durante su discurso Vila Nova, al subrayar que es necesaria "una verdadera cultura de cooperación" y una "mentalidad colectiva" para "construir juntos".

El desarrollo de este país insular, destacó, "exige instituciones más sólidas y una sociedad más justa, por lo que el fortalecimiento de la Justicia seguirá siendo una de las grandes prioridades de este segundo mandato".

"No existe una verdadera democracia sin justicia, ni un desarrollo sostenible sin seguridad jurídica", aseveró.

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Más de 142.000 electores, de una población total de unas 240.000 personas, estaban llamados a las urnas el pasado 19 de julio para elegir al próximo presidente por un mandato de cinco años (renovable una vez).

Los santotomenses votaron en un escenario marcado por la crisis causada por la disolución del Gobierno en enero de 2025 por parte de Vila Nova, que acusó al entonces primer ministro y antiguo aliado, Patrice Trovoada, de "períodos frecuentes y prolongados de ausencia (...) del territorio nacional" que no se traducían "en beneficios visibles para el Estado y el pueblo de Santo Tomé".

Esa decisión provocó una ruptura en el seno del entonces partido de ambos, Acción Democrática Independiente (ADI, centroderecha), y sumió al archipiélago africano en una crisis política.

Según la Comisión Electoral Nacional (CEN), Vila Nova, que concurrió como independiente, obtuvo un 55,94 % de los votos, frente al 41,42 % de su principal rival, el diputado Nito d'Abreu, líder parlamentario de ADI, que ostenta la mayoría en la Asamblea Nacional.

Situado a unos 250 kilómetros de la costa noroeste de Gabón, Santo Tomé y Príncipe exporta cacao y café y también vive de la agricultura, la pesca y el turismo, pero depende en gran medida de la ayuda internacional.

Pese a su pequeño tamaño (solo por detrás de Seychelles en África), tiene importancia estratégica por su localización, cerca de valiosas reservas de hidrocarburos en alta mar, rutas de narcotráfico desde América Latina hacia Europa y en una zona golpeada por la piratería.