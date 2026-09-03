Casi la mitad de los anuncios en París no respetan el tope de alquiler, según ONG

En su informe, la asociación sitúa a la capital francesa al frente del incumplimiento de la ley que se aplica a 70 ciudades del país y que el próximo noviembre expira, sin que se sepa, de momento, si la medida se prolongará.

"La evolución más preocupante es el espectacular aumento en París de los propietarios que superan el tope legal de alquiler, pasando del 31 % al 46 % en un año, un récord para la capital", advirtió Fondation pour le Logement.

La aplicación de la regulación de alquileres comenzó en París en julio de 2019 y en Lille en marzo de 2020, extendiéndose de forma progresiva a agrupaciones urbanas como Plaine Commune, Lyon-Villeurbanne, Est Ensemble, Montpellier, Burdeos, el País Vasco francés y Grenoble.

Según diferentes estudios, los precios de la ciudad más cara, París, han bajado, de media y desde 2019, un 5 % gracias a la regulación. Sin embargo, también se ha constatado una reducción de los anuncios de alquiler, un 37 % en la capital. En otras ciudades ha sido incluso más pronunciado: 60 % en Toulouse y 72 % en Montpellier.

El estudio saludó precisamente que en esa ciudad del sur de Francia haya solo un 12 % de los anuncios que superan el límite legal.

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"En total, en el conjunto de las ciudades analizadas, el 37 % de los anuncios superan los topes de alquiler, una cifra que sube 5 puntos respecto a 2025 y 9 puntos respecto a 2024", refirió la oenegé.

Fondation pour le Logement urgió a que se aplique una prórroga de la regulación de los alquileres, "tal y como prometió el Ejecutivo", una medida que debería debatirse in extremis en el Senado en octubre de 2026.

"Sin embargo, las cifras de la Fundación demuestran que también es urgente hacer cumplir el mecanismo, un asunto totalmente desatendido por el Gobierno", añadió.

Sobre el papel, un propietario que se salta el tope se arriesga a sanciones económicas administrativas y a demandas de devolución de dinero por vía judicial.

Para agilizar las demandas, el Ayuntamiento socialista de París cuenta con una página web mediante la cual los inquilinos pueden tramitar una denuncia directa contra los propietarios que superan el límite legal.