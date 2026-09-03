China apela a la cooperación ante la petición de Nepal de compensaciones climáticas

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun afirmó hoy en rueda de prensa que el cambio climático es "un desafío global que requiere que todas las partes trabajen juntas para afrontarlo", al ser preguntado por la reclamación nepalí.

Guo defendió que China ha sido "un firme impulsor y un importante contribuyente" al desarrollo ecológico mundial y recordó que el país se considera la mayor economía en desarrollo del mundo.

El vocero aseguró que Pekín ha defendido los "derechos e intereses legítimos" de los países en desarrollo y promovido un sistema de gobernanza climática global "justo y equitativo", además de prestar asistencia a otras economías en desarrollo mediante mecanismos de cooperación.

"China también es una parte afectada por este desastre transfronterizo", señaló Guo, quien agregó que Pekín está dispuesto a reforzar la cooperación con Nepal y el resto de la comunidad internacional para "prevenir y reducir los efectos adversos del cambio climático".

El Parlamento nepalí declaró este miércoles el cambio climático una amenaza para la seguridad nacional y reclamó una mayor implicación internacional ante los riesgos que afronta el país del Himalaya.

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El primer ministro nepalí, Balendra Shah, afirmó ante los legisladores que Nepal no puede afrontar por sí solo la crisis climática y anunció que su Gobierno exigirá a la comunidad internacional que asuma su parte de una "responsabilidad compartida" para mitigar sus efectos.

La riada del pasado 26 de agosto, desencadenada por un enorme desprendimiento de hielo y roca en la cuenca alta del río Bhote Koshi, cerca de la frontera con China, ha dejado más de 1.200 muertos entre Nepal y el vecino Tíbet y alrededor de 5.750 desaparecidos.