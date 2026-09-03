China lleva a juicio a una mujer buscada durante años por una trama de trata de menores

La Fiscalía Popular de Cantón presentó cargos contra Xie Jiamei ante el Tribunal Popular Intermedio de esa ciudad, informaron este miércoles medios locales citando a uno de los menores secuestrados en el caso y a su abogado.

Xie, conocida durante años únicamente por el apodo de 'tía Mei', está acusada de participar en el tráfico de varios niños secuestrados entre 2003 y 2005 en zonas de Cantón y de la vecina ciudad de Huizhou, una trama cuyos principales responsables, Zhang Weiping y Zhou Rongping, fueron condenados a muerte en 2018 por un tribunal de Cantón y ejecutados en abril de 2023.

Su identidad permaneció sin esclarecer durante años, pese a que su nombre comenzó a aparecer en la investigación después de que la Policía detuviera en 2016 a varios implicados en la trama.

Uno de ellos, Zhang Weiping, señaló durante los interrogatorios a una mujer conocida como 'tía Mei' como la intermediaria encargada de canalizar la venta de los menores, pero la falta de información sobre su verdadera identidad prolongó durante años su búsqueda.

La Policía anunció el pasado marzo la detención de Xie tras una investigación en la que se difundieron retratos robot y se siguieron durante años distintas pistas sobre su paradero.

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Pese a esas condenas, las autoridades mantuvieron abierta la investigación para localizar a la presunta intermediaria, mientras que entre 2019 y 2024 consiguieron encontrar a todos los menores afectados y facilitar su reencuentro con sus familias.