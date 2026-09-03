China pide más cooperación con México en vísperas de la visita del canciller Velasco

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun afirmó hoy en rueda de prensa que Pekín espera que la visita permita a ambas partes intercambiar opiniones sobre las relaciones bilaterales y sobre asuntos internacionales y regionales de interés común.

China confía, además, en que el viaje sirva para "seguir aumentando la confianza política mutua, profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa" y promover un desarrollo estable de las relaciones entre ambos países, agregó Guo.

Velasco realizará su primera visita a China desde que asumió el cargo de secretario de Relaciones Exteriores en abril y mantendrá un encuentro con el jefe de la diplomacia china, Wang Yi.

El viaje se produce en medio de fricciones comerciales después de que México impusiera a comienzos de año nuevos aranceles a países con los que no tiene un acuerdo comercial, entre ellos China, una decisión que Pekín ha criticado.

Las importaciones mexicanas procedentes de China afectadas por esas medidas cayeron un 28 % interanual durante los primeros cinco meses de 2026, según informó el pasado domingo el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard.

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El Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sostiene que los gravámenes no están dirigidos contra ningún país en particular y los enmarca en una estrategia para sustituir importaciones, elevar el contenido nacional de las cadenas productivas y proteger unos 350.000 empleos.

Pekín, por su parte, advirtió en marzo de posibles represalias por unas barreras comerciales que afectan a más de 30.000 millones de dólares en exportaciones chinas y pidió a México que rectificara las medidas.