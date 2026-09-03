China redobla sus "patrullas" marítimas al este de Taiwán pese a las protestas de Taipéi

En un comunicado, el portavoz de la CCG, Jiang Lue, declaró que el grupo operativo liderado por el buque Putuoshan realizó la operación "conforme a derecho" en esas aguas, donde venía intensificando sus actividades desde agosto para garantizar "de manera efectiva" el orden de la navegación.

"La Guardia Costera de China seguirá reforzando las patrullas de aplicación de la ley en las aguas bajo jurisdicción de China y salvaguardará con firmeza la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de China", recalcó.

Además, entre el 10 y el 31 de agosto, el Segundo Instituto de Oceanografía del Ministerio de Recursos Naturales de China desarrolló una investigación geofísica marina "integral" en aguas ubicadas al este de la isla, informó este jueves el oficialista Diario del Pueblo.

En esos trabajos se recopilaron datos básicos del entorno submarino -entre ellos la topografía del fondo, los estratos sedimentarios, la estructura geológica profunda y los campos geofísicos-, una información que, según expertos en asuntos militares, podría ser útil para futuras operaciones de guerra submarina y antisubmarina.

Estos datos no solo permitirán a Pekín "conocer con mayor profundidad" las características geológicas y geofísicas de esas aguas y la estructura de su lecho marino, sino que aportarán una "base científica" para que el gigante asiático "lleve a cabo una gestión integral de las aguas bajo su jurisdicción en dicha zona", señaló el diario.

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En un comunicado aparte, la Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán informó que, hacia las 11:00 horas (03:00 GMT) de hoy, los buques Putuoshan y Daishan de la Guardia Costera china navegaban a unos 194,4 y 137 kilómetros, respectivamente, al este de la Isla Verde (sureste de Taiwán), y que había desplegado al buque Ji'an y otras embarcaciones para mantener una "estrecha vigilancia".

La autoridad marítima de la isla recalcó que Taipéi posee "derechos soberanos y jurisdicción" en la zona económica exclusiva al este de Taiwán, mientras que Pekín "no tiene jurisdicción alguna sobre ninguna de las aguas circundantes de Taiwán".

"La intención de China de recurrir a tácticas de acoso, como la navegación en estas aguas, y de difundir de forma malintencionada, mediante la manipulación política, informaciones falsas como las de la 'isla china de Taiwán' y las 'patrullas de aplicación de la ley' no solo se aparta de la realidad, sino que tampoco puede alterar este hecho incontrovertible", subrayó la CGA.

China reforzó su presencia marítima al este de Taiwán tras el anuncio, el pasado 28 de mayo, del inicio de negociaciones entre Japón y Filipinas para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas y plataformas continentales, una franja que se extiende frente a la costa oriental de la isla.

Esta zona resulta particularmente estratégica no solo porque alberga vías marítimas clave para el comercio mundial, sino porque es la ruta que emplearían países como Estados Unidos y Japón para socorrer a Taipéi ante una eventual invasión o un bloqueo marítimo chino, de acuerdo con analistas de defensa.

De hecho, los expertos creen que el actual despliegue chino podría ser la antesala de una cuarentena que permitiría a Pekín detener, inspeccionar o incluso abordar buques comerciales con destino a Taiwán y cortar el suministro de bienes esenciales, como el gas natural licuado, principal fuente de generación eléctrica de este territorio.