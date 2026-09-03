China refuerza la ayuda a Nepal con un nuevo envío y expertos en identificación por ADN

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun explicó hoy en rueda de prensa que este tercer envío incluye tiendas de campaña, mantas, equipos para la conservación de cadáveres, ropa médica de protección y dispositivos de comunicación por satélite.
Guo agregó que organizaciones como la Cruz Roja de China y la Fundación China para el Desarrollo Rural, así como asociaciones de ciudadanos chinos y empresas del país asiático en Nepal, han donado material de rescate y prestado apoyo a las autoridades nepalíes.
El portavoz señaló además que las autoridades meteorológicas y de recursos hídricos de ambos países mantienen una cooperación para compartir datos de vigilancia y alerta ante posibles nuevos riesgos.
Según Guo, la Administración Meteorológica de China estableció contacto con su homóloga nepalí tras la catástrofe, celebró consultas meteorológicas por videoconferencia y compartió información en tiempo real, mientras que el Ministerio de Recursos Hídricos chino continúa facilitando datos de seguimiento hidrológico, alerta temprana y previsiones.
La riada del pasado 26 de agosto, desencadenada por un enorme desprendimiento de hielo y roca en la cuenca alta del río Bhote Koshi, cerca de la frontera con China, arrasó viviendas, infraestructuras y asentamientos en Nepal y alcanzó el vecino condado tibetano de Gyirong.
Los últimos balances oficiales disponibles sitúan en 1.225 los fallecidos y en 4.757 los desaparecidos entre Nepal y China, de ellos 21 muertos y 541 personas sin localizar en el lado tibetano.