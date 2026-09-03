Cinco regiones españolas hacen frente común en defensa de la pesca en el Mediterráneo

Representantes de esas cinco comunidades se reunieron hoy con el comisario europeo de Pesca, el chipriota Kostas Cadis, así como con otros responsables del Ejecutivo comunitario, a quienes les presentaron una posición conjunta en apoyo de una pesca adaptada al Mediterráneo.

"No podemos seguir así. Queremos una adaptación de toda la normativa comunitaria pesquera" explicó en declaraciones a la prensa el conseller de la región española de Cataluña, Óscar Ordeig, que subrayó que la pesca costera "ha sufrido de una manera devastadora los efectos de una mala regulación. En los últimos años hemos (...) perdido flota pesquera, trabajadores del mar y esto ha tenido un impacto socioeconómico importantísimo" indicó.

En particular, dijo el conseller, el objetivo es que haya una adaptación del Reglamento de Pesca del Mediterráneo, un plan de gestión para proteger y recuperar los recursos pesqueros en esta zona, que regula especialmente la pesca de arrastre.

En la reunión, las cinco comunidades rechazaron que cada mes de diciembre, en la reunión de ministros de Pesca donde se negocian las cuotas pesqueras, se planteen recortes del 80% de los días en los que puede salir a faenar la flota en el Mediterráneo.

El conseller catalán se declaró "satisfecho" de que el comisario Kadis haya escuchado las peticiones españolas y valoró que Bruselas esté dispuesta a hacer cambios en las normas.

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"En las próximas semanas esperamos tener novedades, pero ya nos ha dicho que habrá modificaciones también en la evaluación de los stocks", señaló Ordeig.

Aseguró asimismo que el comisario ha "reconocido los esfuerzos que se han realizado, con medidas selectivas para impulsar una pesca sostenible".

Y explicó que las comunidades españolas han aportado informes científicos para demostrar que esos esfuerzos han permitido una recuperación de las reservas y de la biomasa.

El consejero de Pesca de Murcia, Joaquín Buendía, incidió en esas mismas reivindicaciones.

"El mensaje ha sido único por parte de las cinco Comunidades Autónomas (...) Hemos trasladado de forma genérica que a lo largo de todos estos años ha hecho un esfuerzo importantísimo en la sostenibilidad de nuestros caladeros y en el mantenimiento de nuestros caladeros que ha dado resultados, que los caladeros del Mediterráneo (...) tienen una buena salud en este momento", dijo a EFE.

Indicó que también se hizo hincapié en que la flota española del Mediterráneo es una flota "de proximidad", que más del 80 % de los barcos tienen menos de 12 metros y que "es una pesca ligada a los territorios, a los puertos pesqueros con puntos de venta directos en las lonjas pesqueras de los puertos donde llegan".

Igualmente, el consejero murciano subrayó que tras el "esfuerzo que ha hecho el sector pesquero a lo largo de estos años, ahora necesitamos que se mire un poco a los pescadores".

"Si los caladeros se han recuperado como científicamente es demostrable, pues tenemos que ampliar los días de faena, los días de actividad de pesca. Nosotros reivindicamos que nos acerquemos a los 180 días al año. Tenemos que cambiar esas restricciones que hay para la ampliación de las flota, para la mejora de la flota, para la modernización de la flota", señaló.

Según Buendía, entre los temas que podrían modificarse figura la eliminación de la doble limitación que se aplica a la gamba roja, por la restricción tanto de los días de pesca como de las capturas.También se pide la revisión del sistema que condiciona toda la pesquería al estado de la especie más vulnerable.

"El comisario es consciente (...) de que esa limitación que había en cuanto a los días de pesca por el estado de la especie más desfavorecida, que en este caso fue la merluza la que nos limitó los días de pesca, no tiene ningún sentido", dijo.

Los encuentros se produjeron poco antes de que Bruselas presente sus propuestas pesqueras para el próximo año en aguas del Mediterráneo, un asunto que preocupa después de que los años anteriores la Comisión Europea planteara recortes drásticos de los días en los que se permite a la flota faenar, que finalmente fueron aumentados gracias a la adopción de medidas como las puertas voladoras.