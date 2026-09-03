Coalición de ONG reclama en Kenia la liberación de líderes opositores de Uganda y Tanzania

Cerca de treinta manifestantes marcharon desde por el centro de la capital keniana, donde pararon ante el Ministerio del Interior y el de Asuntos Exteriores y entregaron peticiones para exigir la intervención de Kenia en la liberación de los dos opositores.

La plataforma acusa a los ministros kenianos Kipchumba Murkomen Murkomen (Interior) y Musalia Mudavadi (Exteriores) así como a la ministra de Defensa, Soipan Tuya, y el director general del Servicio Nacional de Inteligencia, Noordin Haji, de “permitir y coordinar” la detención y traslado ilegal de Besigye desde Nairobi a Uganda.

Los activistas enarbolaron pancartas con la frase “Secuestrado en Kenia. Perseguido y muriendo en Uganda. Salven a Kizza Besigye”.

También portaron carteles con los rostros de los presidentes de Kenia, William Ruto, y Uganda, Yoweri Museveni, y del hijo de éste y el jefe de las Fuerzas Armadas ugandesas, Muhoozi Kainerugaba, bajo el nombre de “La alianza de entregas ilegales”.

Los defensores de derechos humanos leyeron un comunicado en el que aseguraron que, si sus exigencias no se cumplen en los próximos siete días, intensificarán su campaña.

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“Marcharemos hacia Uganda y organizaremos manifestaciones nacionales junto con nuestros camaradas en Uganda para exigir la liberación inmediata del camarada Kizza Besigye”, dijo Mulinge Muteti, portavoz de la Red de Solidaridad Panafricana.

Otra portavoz, Mwanase Ahmed, señaló que, “del mismo modo que Kenia cooperó para poner a Besigye al borde de la muerte, esperamos que aplique esa misma cooperación diplomática para salvarle la vida. De lo contrario, habrá más sangre en las manos del Gobierno de Kenia”.

La plataforma de derechos humanos también reclamó “el retiro inmediato” de todos los cargos contra Lissu por parte de las autoridades tanzanas.

El activista Benard Muya declaró a EFE la necesidad de que la comunidad internacional se haga eco de las detenciones de Besigye y Lissu.

“Si el Gobierno keniano recibe presiones de la Unión Europea o de Estados Unidos, esa presión asegurará que tanto Besigye como Tundu Lissu sean liberados”, aseguró Muya

Fredrick Otieno, miembro del grupo pro derechos humanos Vocal Africa, advirtió a EFE de que “Kenia va por el mismo camino” que sus vecinos de Uganda y Tanzania con las detenciones de opositores para “quitarles la libertad y evitar que la democracia se desarrolle”.

Excoronel, antiguo candidato presidencial y en delicado estado de salud, Besigye, de 70 años, aguarda en una cárcel juicio por traición —delito castigado con pena de muerte- por un supuesto complot para derrocar al Gobierno, tras desaparecer en Nairobi en misteriosas circunstancias en noviembre de 2024 y reaparecer ante un tribunal militar en Uganda.

Por su parte, Lissu, de 58 años, fue detenido en abril de 2025 tras un mitin en el suroeste de Tanzania, acusado de manifestar su intención de impedir la celebración de las elecciones generales del 29 de octubre de 2025.

Lissu, acusado también de traición, delito castigado igualmente en Tanzania con la pena capital, fue arrestado tras regresar al país en 2023 después de sobrevivir a un intento de asesinato.