Consejo Europa critica reducción del censo electoral en Marruecos, sobre todo de jóvenes

En un comunicado publicado tras la visita, que se llevó a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre, la delegación encabezada por la diputada italiana Elisabetta Gardini (del partido de la primera ministra, Giorgia Meloni) señala que "la participación electoral sigue siendo una gran preocupación".

A ese respecto, subraya que los 15,8 millones de electores inscritos en las listas constituyen "una cifra netamente inferior al de las elecciones precedentes y muy por debajo de la población que se estima en edad de votar".

Tras hacer notar que los jóvenes no suponen más que el 3 %, la delegación pide a todas las partes implicadas que se intensifique "la información y la movilización de los electores y electoras, en particular las mujeres y los jóvenes".

La delegación, que según indican a EFE fuentes de la APCE no abordó en ningún momento durante la visita la crisis de Ceuta por la entrada de decenas de miles de migrantes desde Marruecos, insiste en que durante la campaña se deberían garantizar plenamente la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.

Se trata de permitir que los electores, los candidatos, la sociedad civil y los periodistas participen "libremente en el debate público" y que el pluralismo político y una observación electoral eficaz se apliquen "en todas partes y a lo largo del proceso electoral".

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La delegación reprocha también que la participación de los marroquíes en el extranjero es "limitada" porque al no haber posibilidad de hacerlo en urnas en el exterior del país, tienen que ir a Marruecos o hacerlo dando poderes.

Señala que el nuevo procedimiento de voto electrónico por poderes podría facilitar la participación, pero hacen notar que "necesita un seguimiento cuidadoso" para que quede protegido el secreto, la libertad de decidir y "la integridad electoral". A largo plazo, lo que aconseja es contemplar "formas más directas de voto en el extranjero".

En su comunicado hace hincapié en la importancia de que el proceso de gestión de las elecciones se lleve a cabo de forma "transparente" con "un tratamiento igual de los candidatos y una separación clara entre las actividades del Estado y las de los partidos".

Recuerda en todo caso, la evaluación "positiva" que la APCE hizo de las elecciones legislativas de 2021, que consideró que habían sido "organizadas de forma profesional y globalmente transparentes".

También se felicita de las "numerosas mejoras legislativas para hacer las elecciones más inclusivas" así como "la voluntad manifiesta de la administración electoral de seguir mejorando el proceso electoral".

Marruecos tiene el estatuto de observador en diversos órganos del Consejo de Europa, una organización que reúne a 46 países del Viejo Continente y cuyo objetivo es la defensa de la democracia y del Estado de Derecho.