Costa pide que el presupuesto 2028-2034 de la UE garantice suficientes fondos para defensa

"Esta nueva realidad exige un nuevo enfoque, una nueva estructura y una nueva forma de asignar nuestros recursos", afirmó Costa en una declaración a los medios, sin preguntas, junto al presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

El presidente del Consejo dijo que la situación actual es completamente distinta a la de 2020, cuando se estaba diseñando el presupuesto para el actual periodo (2021-2027).

Según Costa, hay que garantizar que el próximo presupuesto a largo plazo permita a Europa "fortalecer su defensa y seguridad, desarrollar su competitividad e innovación y construir una mayor resiliencia estratégica".

El exprimer ministro portugués dijo que la seguridad colectiva está estrechamente ligada a la seguridad en la frontera oriental de la UE, incluido el Mar Negro, y aseguró que Rumanía seguirá recibiendo apoyo de sus socios europeos.

"Entendemos que la seguridad de Rumanía significa la seguridad de toda Europa”, dijo.

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También subrayó que el apoyo de la UE y de sus países miembros a Ucrania no se verá quebrantado por los intentos de Rusia de intimidar y dividir.

António Costa está de gira hasta el 4 de septiembre por las capitales europeas para recoger ideas y fijar prioridades para definir el rumbo político y la agenda de los próximos meses.

El presidente Dan, por su parte, reiteró el interés de Rumanía en que el proceso de adhesión a la UE de Moldavia, un país de idioma rumano, continúe de forma sostenida.

La UE y sus países miembros están negociando un nuevo presupuesto para el periodo 2028-2034, con una propuesta de la Comisión Europea que lo sitúa en casi 2 billones de euros sobre la que debería llegarse a un acuerdo antes de que termine este año.