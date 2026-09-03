Costa Rica expresa su preocupación por el "continuo deterioro democrático" en Nicaragua

"Costa Rica expresa su profunda preocupación por el continuo deterioro democrático en Nicaragua, agravado por la reciente reforma constitucional que limita aún más la participación política y electoral", manifestó la Cancillería costarricense en un pronunciamiento publicado en su página web y redes sociales.

El texto agrega que Costa Rica "reitera su llamado al respeto de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y el derecho del pueblo nicaragüense a decidir libremente su futuro, mediante procesos electorales que garanticen la pluralidad y las condiciones propias de una democracia auténtica".

El Gobierno costarricense, que en los últimos años ha venido denunciando en foros internacionales el deterioro democrático y violaciones a derechos humanos en la vecina Nicaragua, anunció también este jueves que apoyará "una respuesta firme y coordinada" en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El pasado martes, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en una primera legislatura, de dos necesarias, una nueva reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Ortega y Murillo, que excluye de participar a cargos de elección popular a los "traidores a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.

Las nuevas medidas constitucionales deberán ser además aprobadas por la próxima legislatura de la Asamblea Nacional nicaragüense (9 de enero - 15 de diciembre de 2027) para entrar en vigor. Ortega precisó que será el 18 de enero próximo.

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El Parlamento de Nicaragua aprobó estas últimas reformas luego de que Ortega afirmara, el pasado 19 de julio, que en su país "no volverá a haber elecciones".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó el miércoles al resto de los países a no comerciar con Nicaragua tras la reforma constitucional que busca "privar definitivamente" al país de elecciones libres y que "socavó la ficción democrática de Nicaragua" para "consolidar su dinastía ilegítima".

"Estados Unidos insta a sus socios internacionales a poner fin de inmediato a las operaciones comerciales habituales con esta brutal dictadura", escribió Rubio.