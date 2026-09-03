Delegación opositora en mesa de diálogo venezolano revisa petición sobre presos políticos

"Acuso recibo de esta carta abierta de los familiares de los presos políticos", dijo Figuera en X al responder a una misiva pública del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) en la que la ONG pide que se incluya este tema en las conversaciones.

Figuera indicó que está atenta a reunirse con los familiares y expresó su "solidaridad y compromiso" para "seguir buscando las vías urgentes, justas y necesarias para la libertad de todos los presos políticos".

Asimismo, manifestó su preocupación por la denuncia que CLIPP hizo este miércoles sobre el traslado de algunos presos políticos, sin el conocimiento de sus familiares, desde la cárcel El Rodeo l en el estado Miranda (centro) hacia otros centros penitenciarios.

El pasado 12 de agosto, el chavismo y un sector opositor cerraron el primer ciclo del diálogo con dos acuerdos, uno para la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, y otro para la recuperación de activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto de junio.

El CLIPP recordó en la carta que la situación de los presos políticos no fue incluida en la agenda.

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La ONG indicó que registra al menos 400 presos políticos en Venezuela y que 37 de ellos "presentan patologías graves que requieren atención médica sostenida y que, en la mayoría de los casos, no reciben adecuadamente".

Asimismo, solicitó "un espacio de encuentro con ambas delegaciones", junto con una representación de familiares y víctimas, para exponer la situación de las personas con "patologías graves" y plantear propuestas para avanzar hacia la "restitución de sus derechos".

El Gobierno encargado de Delcy Rodríguez niega que en Venezuela haya presos políticos y asegura que son personas que cometieron delitos, una afirmación que rechazan partidos opositores y organizaciones derechos humanos.

Sin embargo, desde que fue capturado Nicolás Maduro en enero pasado, la Administración de Rodríguez ha emprendido un proceso de excarcelaciones que ya suma más de mil liberados, según dijo la propia mandataria la semana pasada.