Detenido un hombre que portaba un fusil Kalashnikov en una estación de Bruselas

La detención fue confirmada por el ministro federal del Interior, Bernard Quintin, que agradeció la "rápida y decisiva actuación" de las fuerzas de seguridad y defendió la eficacia de las patrullas conjuntas, aunque no desveló las intenciones del arrestado.

"Esto demuestra que reforzar la vigilancia en estaciones de tren y metro con la ayuda de nuestras fuerzas armadas es crucial y debe continuar, incluso ampliarse", aseguró el ministro en un mensaje en sus redes sociales.

Según la agencia de noticias 'Belga', el hombre había viajado a Bruselas procedente de Francia equipado con un fusil Kalashnikov, y fue a su llegada a la estación de la capital belga cuando inspectores de la policía federal y personal militar lo avistaron y lo detuvieron.

Desde abril, patrullas conjuntas policiales y militares están desplegadas en puntos estratégicos de Bruselas para reforzar la seguridad y agilizar la respuesta de las autoridades en caso de incidentes.