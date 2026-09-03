Dos muertos en el norte de Gaza por un ataque del Ejército israelí

"El Complejo Médico Al Shifa recibió dos bajas: un chico de 15 años y un joven de 22", comunicó el director del centro, Mohamed Abu Salmiya, en un intercambio de mensajes.

Las fuerzas armadas israelíes no se pronunciaron sobre las víctimas en específico, pero emitieron un comunicado confirmando haber lanzado un ataque aéreo en el norte de la Franja.

En él, el Ejército señala que las tropas identificaron a una persona (que califica como "terrorista") cruzando la línea amarilla, la demarcación tras la que se concentran los efectivos israelíes desde que entró en vigor la tregua en octubre de 2025.

"Tras la identificación, la Fuerza Aérea de Israel atacó al terrorista y lo eliminó, para eliminar la amenaza que suponía", recoge el comunicado.

Consultado por EFE sobre si el ataque se corresponde al mismo que se ha producido en Beit Lahia, el Ejército aún no se ha pronunciado.

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Imágenes compartidas en medios palestinos o la cadena catarí Al Jazeera muestran un tiroteo por parte de las tropas contra un hombre que sale de una vivienda destruida con una bolsa de plástico en la mano, que aparentemente escapa, en esta misma localidad.

Más de 1.330 gazatíes han muerto por ataques israelíes durante la tregua, según el recuento del Ministerio de Sanidad del enclave. Al remontarse al inicio de la ofensiva de Israel el 7 de octubre de 2023, la cifra supera las 73.470 víctimas mortales.