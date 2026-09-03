El alcalde de Barcelona renueva acuerdo con Kiev inspirándose en la alianza con Sarajevo

“Entonces dijimos que ninguna ciudad europea que fuera atacada debe ser obviada y olvidada por el resto de ciudades europeas y hoy lo reafirmamos”, dijo Collboni en el Ayuntamiento de Kiev durante una reunión con Klichkó en el que participaron varios concejales de ambos consistorios.

El viaje del alcalde de Barcelona forma parte de una gira de seis días que le llevó anteriormente a Sarajevo y Varsovia.

Collboni destacó la experiencia positiva de la cooperación con Sarajevo y recordó que la capital Bosnia-Herzegovina, con la que Barcelona todavía desarrolla proyectos conjuntos, era una ciudad castigada por la guerra y es hoy ciudad pacífica.

El alcalde de Barcelona expresó su confianza en que Barcelona seguirá trabajando también con Kiev tanto durante la guerra de agresión rusa como una vez acabe el conflicto armado.

Barcelona y Kiev acordaron en 2022 desarrollar proyectos conjuntos en campos como el desarrollo urbano, la tecnología, la educación o la seguridad pública.

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El nuevo acuerdo amplia las áreas de cooperación también a la resiliencia energética, la accesibilidad y el apoyo social.

Durante la visita a la capital ucraniana, Collboni tiene previsto firmar también un acuerdo de cooperación similar con el alcalde de Járkov, Igor Teréjov.

Járkov, en el este de Ucrania, es la segunda ciudad más grande de Ucrania y una de las urbes del país más cercanas al frente.

Los acuerdos firmados con Kiev ya han dado como resultado el envío por parte del Ayuntamiento de Barcelona de varios camiones de bomberos.

Acompañado de su jefe de Protección Civil, Sebastià Massagué, Collboni presentó junto a Klichkó dos nuevos vehículos de este tipo que ayudarán a los bomberos ucranianos a responder con más eficacia y celeridad a los ataques rusos.

Durante su reunión, Klichkó explicó a Collboni y al resto de la delegación barcelonesa, que incluía a la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, y al responsable de Relaciones Internacionales, Felip Roca, los retos a los que se enfrenta una ciudad sometida constantemente a los bombardeos rusos.

Collboni, que tiene previsto participar en un pleno extraordinario del ayuntamiento de Kiev, se entrevistó además en la sede del gobierno municipal de Kiev con la embajadora de la Unió Europea (UE) en la capital de Ucrania, Katarina Mathernova.

Collboni subrayó la importancia de la diplomacia municipal y Mathernova destacó el papel que pueden desempeñar Barcelona y otras ciudades españolas en ayudar a Ucrania a explotar todo el potencial del proceso de descentralización que ha emprendido el país en los últimos años.

El alcalde de Barcelona viajó junto al presidente del Gobierno regional (Generalitat) de Cataluña, Salvador Illa, a Kiev, donde los ataques aéreos rusos continuaron también este jueves y donde se escucharon constantemente el zumbido de los drones y las explosiones.