El BID financiará con 150 millones de dólares modernización del sistema de aseo de Bogotá

El organismo explicó este jueves en un comunicado que el programa "busca mejorar la gestión integral de los residuos y el espacio público, además de aumentar la generación de ingresos propios de la capital mediante la modernización de su sistema catastral".

La iniciativa contempla recursos para recuperar espacios públicos y modernizar los sistemas de recolección, tratamiento y aprovechamiento de residuos bajo un modelo de economía circular. También incluye medidas dirigidas a los recicladores, como facilitar su acceso a servicios del Distrito y a los Centros Temporales de Acopio y Separación.

En materia catastral, el proyecto busca agilizar y mejorar los procesos de actualización y conservación de la información, así como modernizar los datos geográficos de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá (Ideca) y automatizar algunos de los trámites más frecuentes.

Según el BID, las intervenciones de revitalización urbana alcanzarán a unos 520.000 hogares, mientras que 5.128 recicladores se beneficiarán de las medidas previstas para este colectivo.

El programa también contempla mejoras para los usuarios de los servicios catastrales y el aprovechamiento de más de 300.000 toneladas de residuos procedentes de microbasurales.

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El préstamo tendrá como objetivo respaldar el cumplimiento de las metas previstas en el programa, mientras que los 750.000 dólares de financiación no reembolsable estarán destinados a apoyar las inversiones contempladas en la iniciativa.