El brent se mantiene en 95 dólares entre temores por el suministro en Oriente Medio

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió hoy 0,11 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando marcó 95,63 dólares.

El brent frenó levemente su tendencia alcista, iniciada tras la última oleada de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, aunque a lo largo de la sesión llegó a repuntar cerca de un 2 % y a superar los 97 dólares ante el recrudecimiento de la tensión en Oriente Medio.

El director regional de Infinox en Latinoamérica, Thadeu Dos Santos, explicó hoy en un análisis remitido a EFE que la reciente escalada geopolítica en Oriente Medio ha "reavivado" la preocupación del mercado por el suministro energético en la región ante la posibilidad de nuevas interrupciones derivadas de ataques.

En concreto, Dos Santos asegura que el principal riesgo para el suministro físico se concentra en el estrecho de Ormuz, donde el tráfico sigue por debajo de la normalidad, y "cualquier deterioro adicional en las condiciones de seguridad podría reducir aún más los volúmenes de tránsito y dificultar la disponibilidad de crudo procedente de la región".