El CAC-40 cierra en equilibrio (+0,07 %) gracias a la calma en el mercado de bonos

El CAC-40 cerró en 8.286,40 puntos, con 28 valores en rojo y 12 en verde, evitando así una cuarta sesión seguida con pérdidas.
Las declaraciones del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, influyeron en la tendencia de la plaza parisina, que navegó en rojo durante buena parte de la jornada.
Waller declaró este jueves que se inclinaba por mantener los tipos de interés en la próxima reunión de política monetaria (15 y 16 de septiembre), a condición de que los datos de inflación no deparen ninguna sorpresa. Estas manifestaciones contribuyeron a estabilizar el mercado de la deuda.
La consultora Capgemini lideró las subidas, con una mejora del 4,66 %, seguida del grupo de relaciones públicas y publicidad Publicis, que subió el 4,40 %. El fabricante de automóviles Stellantis ganó el 4,28 %.
A la baja, destacaron el fabricante óptico EssilorLuxottica (-3,62 %) y la empresa de lujo Hermès (-3,30 %).