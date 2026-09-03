El científico Carlos Nobre advierte de que El Niño puede ser el más fuerte en 100 años

Según explicó, tras lograrse avances en la reducción de la deforestación tradicional, realizada con "motosierras y tractores", el crimen organizado se encargó de continuar prendiendo fuego la selva en "los últimos años".

La advertencia de Nobre coincide con un informe publicado este mismo jueves por la Organización Meteorológica Mundial, que confirma que el fenómeno alcanzará una intensidad muy fuerte en los próximos meses, incrementando el riesgo de episodios climáticos extremos, sequías prolongadas y olas de calor en diversas regiones del planeta.

Según los pronósticos del organismo, la probabilidad de que el evento persista hasta febrero de 2027 es prácticamente del 100 %.

Estas cadenas, que hoy aportan 13.000 millones de reales (unos 2.500 millones de dólares) al producto interno bruto (PIB) brasileño, podrían inyectar hasta 40.000 millones de reales (o 7.800 millones de dólares) hasta 2050 con inversiones estratégicas.