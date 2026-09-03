El déficit comercial de EE.UU. aumentó un 24,4 % en julio hasta 88.600 millones de dólares

Esto supone un aumento de 17.400 millones de dólares respecto a la cifra revisada de 71.200 millones de dólares de junio, en medio de las fluctuaciones derivadas de la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha impuesto nuevas tasas tras la anulación de gran parte de su esquema de gravámenes por el Supremo.

En julio, las importaciones de la primera economía mundial aumentaron un 2,8 % con respecto al mes anterior, hasta los 399.300 millones de dólares, mientras que las exportaciones cayeron un 2,1 %, hasta los 310.700 millones de dólares.

El aumento del déficit de bienes y servicios en el séptimo mes de 2026 reflejó un incremento de 17.600 millones de dólares en el saldo negativo de bienes, hasta los 119.600 millones, y un aumento de 200 millones de dólares en el superávit de servicios, hasta los 31.000 millones.

En lo que va de año, el déficit de bienes y servicios se redujo en 188.400 millones de dólares (29,6 %) con respecto al mismo periodo de 2025, mientras que las exportaciones aumentaron 237.200 millones de dólares (12 %) y las importaciones crecieron 48.800 millones de dólares (1,9 %).

El alza en las importaciones de bienes, por valor de 11.400 millones de dólares, hasta situarse en 320.600 millones en julio se debió sobre todo a un crecimiento de 14.400 millones de dólares en los bienes de capital, entre ellos las computadoras y sus accesorios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las importaciones de servicios disminuyeron 600 millones de dólares, situándose en 78.700 millones.

El descenso en 6.200 millones de dólares de las exportaciones de bienes, hasta los 201.000 millones, respondió principalmente a la caída de 8.700 millones de dólares en las ventas de suministros y materiales industriales, entre ellos el crudo (4.500 millones de dólares) y el oro no monetario (3.900 millones de dólares).

Las exportaciones de servicios disminuyeron 400 millones de dólares, situándose en 109.700 millones de dólares.

En el comercio de bienes, en julio el déficit de Estados Unidos con México aumentó en 7.200 millones de dólares, alcanzando los 27.500 millones, mientras que el que mantiene con China se situó en 15.200 millones, y el de la Unión Europea quedó en 8.900 millones.

El balance con Suiza pasó de un superávit de 2.900 millones de dólares en junio a un déficit de 600 millones en julio.

El déficit con el vecino Canadá disminuyó 3.700 millones de dólares, situándose en 3.200 millones en el séptimo mes del año.