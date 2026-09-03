El Ejército libanés recibe a un prisionero liberado por Israel como parte de negociaciones

Ghazi fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja en el cruce fronterizo de Naqura, en el sur del Líbano y fue trasladado a la oficina de Inteligencia del Ejército libanés en el cuartel de Benwa Barakat, en el distrito de Tiro, según indicó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, sin dar más detalles.

El prisionero, de 20 años, desapareció en octubre de 2025 en la zona de Ain Ata, en el distrito de Rashaya, mientras realizaba ejercicios militares, según indicaron medios libaneses.

Medios libaneses como MTV, citando a una fuente política libanesa no identificada, señalaron que la entrega de Ghazi forma parte de las negociaciones directas que llevan a cabo Israel y el Líbano y en las que se preveía la liberación de cinco prisioneros, pero aún no está claro si los cuatro restantes serán entregados al Líbano hoy o mañana.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, confirmó la liberación de Ghazi y añadió que el "regreso seguro de cualquier ciudadano libanés liberado a su patria es un paso significativo hacia la resolución de este problema", y agradeció al Gobierno estadounidense, y en especial al embajador Michel Issa, "por sus esfuerzos en este sentido".

"Seguiremos trabajando hasta que todos nuestros prisioneros sean liberados, se esclarezca el paradero de los desaparecidos y se logre la retirada completa de Israel del territorio libanés", indicó Salam en un mensaje en la cuenta de X de la oficina del primer ministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sostuvo que "por difícil que parezca el proceso de negociación, seguirán movilizando todos los esfuerzos necesarios para salvaguardar los derechos del Líbano y los intereses del pueblo libanés".

Las conversaciones entre Israel y el Líbano, mediadas por Estados Unidos, siguen centradas en aplicar el acuerdo marco firmado el 26 de junio para facilitar la retirada gradual de las tropas israelíes del sur libanés y su sustitución por el Ejército del Líbano.

Tras la séptima ronda celebrada en Roma a comienzos de agosto, Washington aseguró que ambas partes estaban "mucho más cerca" de un acuerdo definitivo, sin embargo, todavía no ha habido fecha para la octava ronda de conversaciones.