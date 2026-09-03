El estudio detrás de 'Dragon Ball Z' desmiente rumores sobre un parque temático en Francia

A través de un breve comunicado la compañía con sede en Tokio aclaró esta semana que ni su empresa ni los titulares de los derechos correspondientes han concedido "licencia alguna para tal proyecto", ni tienen "constancia de hechos que respalden dichas afirmaciones".

Toei Animation explicó que las imágenes conceptuales y los vídeos utilizados en las recientes informaciones corresponden al parque temático cuya construcción está prevista en Arabia Saudí y que se publicaron a principios de 2024. "No guardan relación alguna con el proyecto mencionado recientemente", agregó.

La reacción de la productora japonesa llega después de que Francia y Arabia Saudí anunciaran a finales de agosto su intención de desarrollar un complejo de entretenimiento con una inversión estimada de unos 6.000 millones de euros y que busca crear 22.000 empleos.

Entonces, el presidente francés, Emmanuel Macron, publicó un mensaje en su perfil de la red social X en el que, para informar de este anuncio "sin precedentes" que no se veía "desde Disneyland París", destacaba que era por todos conocido su "interés" por los mangas, así como su "determinación" por atraer inversiones.

Aunque no dio detalles al respecto de la temática de este parque, la prensa francesa apuntó al mítico anime de Akira Toriyama que marcó a toda una generación en los años noventa.

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Según la cadena de televisión France24, un asesor del presidente declaró que el proyecto surgió de una conversación con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, sobre su "pasión compartida" por el manga y, "en particular, por 'Dragon Ball'".

Quien sí se pronunció públicamente sobre la supuesta inspiración del espacio en dicha franquicia japonesa fue Valérie Pécresse, presidenta del Consejo Regional de la Isla de Francia, región que engloba a París y su área metropolitana.

"No, no estás soñando: Dragon Ball llega a la Isla de Francia", declaró. "Son Goku tendrá su propio parque temático, a un paso de París", añadió, en referencia al protagonista de la serie de manga y anime.

Sin embargo, el alcalde de Cergy y presidente de la comarca, Jean-Paul Jaendon, ya se abstuvo de confirmar en una entrevista con EFE si el complejo contará con una zona inspirada en la saga japonesa.