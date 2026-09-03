El euro sube y se cambia por encima de 1,16 dólares tras declaraciones de la Fed

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a1,1620 dólares, frente a los 1,1590 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1615 dólares.

El gobernador de la Reserva Federal (Fed) Christopher Waller dijo que ve algunas señales de moderación de la inflación y que la decisión sobre los tipos de interés de septiembre depende de los datos de inflación de agosto.

Waller añadió que apoyará mantener las tasas de interés en la próxima reunión si los datos de inflación de agosto confirman que la inflación remite.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo subieron la semana pasada en EEUU en 2.000 hasta 206.000 y la actividad en el sector servicios mejoró en agosto en ese país.

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El sólido crecimiento económico de la zona euro continuó en agosto, según Standard and Poor's (S&P).

El índice compuesto de la actividad total de la zona del euro, de los sectores manufactureros y de servicios, se mantuvo en 52 puntos en agosto, por lo que el ritmo de crecimiento se ha mantenido sin cambios, aunque el índice ha sido revisado a la baja en comparación el primer cálculo (52,1 puntos) .

La actividad comercial del sector servicios de la zona del euro bajó hasta 51,6 puntos en agosto (51,7 puntos en julio), dato que fue más bajo de lo esperado .

Teniendo en cuenta la resiliencia de la actividad económica que reflejan las últimas cifras, es posible que el BCE "considere ahora justificado endurecer su política monetaria en la reunión de la próxima semana", comentó el economista principal sénior de S&P Global Market Intelligence, Joe Hayes.

Los precios mayoristas subieron en la zona del euro un 5,8 % interanual en julio ( 4,6 % en junio), más de lo previsto.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, subió por encima de 97 dólares.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1584 y 1,1629 dólares.