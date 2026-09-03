El Gobierno francés prolonga las ayudas al carburante por la guerra de Irán

Bregeon, que fue entrevistada en la emisora France Info, señaló que hasta ahora ha habido 1,4 millones de trabajadores que han solicitado esa última ayuda de 100 euros, que equivale a unos 20 céntimos de euro por litro, de la que podrían ser potencialmente beneficiarios 3 millones, y que se va a mantener hasta el 30 de septiembre.

Se pueden acoger aquellos que ganan hasta 1.508 euros netos al mes y que como mínimo recorren 30 kilómetros diarios en coche en desplazamientos profesionales o más de 8.000 anuales.

La portavoz, que es también ministra de Energía, insistió en que "es una medida selectiva" que no va a cubrir a todos los conductores por los problemas presupuestarios que tiene Francia.

También se va a prolongar dos meses el sistema que subvenciona el carburante profesional de los agricultores (15 céntimos de euro por litro de gasóleo), de los pescadores (20 céntimos por litro) y de las empresas de construcción y obras públicas (20 céntimos por litro).

Bregeon indicó que el coste para las cuentas públicas de este segundo dispositivo será de unos 70 millones de euros al mes.

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Por otro lado, la portavoz indicó que el plan de ayudas a la agricultura para hacer frente a la crisis generada en el sector por la sequía histórica y las olas de calor que se han sucedido este verano, que inicialmente debía presentar este jueves la ministra de Agricultura, Annie Genevard, "se anunciará en los próximos días".

Aseguró que ese plan es "la prioridad absoluta del primer ministro", Sébastien Lecornu, pero que se está todavía discutiendo con el sector.

Ese retraso ha generado inquietud en los representantes de los agricultores, como lo dejó claro este jueves el presidente del primer sindicato del sector, la FNSEA, Arnaud Rousseau, que en otra entrevista con el canal BFMTV dijo que "la situación es catastrófica. La decisión es ahora".

Rousseau hizo hincapié en que la siembra del cereal de invierno en Francia va a empezar en unos días y que los ganaderos tienen que comprar forraje y alimento para que sus animales pasen el invierno después de haberse quedado sin buena parte de la hierba que habitualmente recogían por la sequía, y por eso "las decisiones se toman ahora".

"Además, cuando no hay una visión política de lo que se quiere hacer con la agricultura en Europa o en Francia, uno se pregunta si continúa ejerciendo este oficio", añadió a modo de queja.

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) lanzó también un llamamiento a los consumidores a la "solidaridad" con los agricultores que se traduzca en la compra de productos franceses.