El imperio de George Lucas cobra vida: un viaje por las galaxias de su ambicioso museo

Erigido sobre el conocido Exposition Park, en el centro de Los Ángeles, el ostentoso Museo Lucas de Arte Narrativo despliega su arquitectura de vanguardia con la meta de redefinir el paisaje cultural y desmembra su interior a la prensa como parte de una visita anticipada a su apertura al público el próximo 22 de septiembre.

El recorrido por este edificio de corte futurista y que se asemeja a una nave espacial cuenta con 27.870 metros cuadrados repartidos en cinco plantas, todo bajo un presupuesto estimado en 1.000 millones de dólares.

Los alrededores conectan más de 1.300 obras de arte repartidas en más de 30 salas, en una suerte de plaza pública al aire libre dominada por un gran óculo que deja entrever el cielo.

"Somos el primer museo a gran escala dedicado al arte narrativo. Existen numerosos museos y galerías en todo el mundo que narran historias a través del arte narrativo, como los cómics, de una manera extraordinaria. Nos enorgullece que este sea el primer edificio que exhibe estas obras a esta escala y que cuenta con una sede permanente", indicó a EFE la directora ejecutiva del museo, Tracey Bates.

El recinto busca exhibir piezas de la cultura popular, a la vez que se teje un puente entre el pasado y el presente, como parte de la filosofía de Lucas por honrar las historias de la humanidad.

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"Los artistas de esta colección no solo crearon imágenes, sino que conectaron nuestra imaginación moderna con nuestras emociones ancestrales, con creencias comunes que forjan una comunidad. Su obra abarca diversos géneros, medios y épocas. Merecen estar en un museo", indicó el director durante la presentación del complejo.

La historia del museo comienza en la primera planta con la exposición 'Historia del arte narrativo: héroes, mitos y lo sagrado', un trayecto que explora "cómo la narración visual ha producido mitologías que inspiraron devoción, forjaron comunidades y moldearon sociedades", explica la institución.

Su interior entrelaza emblemáticas piezas con reproducciones de alta precisión creadas en colaboración con instituciones de todo el mundo para admirar el techo de la Capilla Sixtina o las antiguas pinturas rupestres de las cuevas de Altamira (España).

Las galerías de la cuarta y quinta planta conectan el arte clásico con la cultura contemporánea mediante obras de ilustres pintores como Vincent van Gogh, Jacob Lawrence o Charles White.

A su vez, la narrativa popular se abre paso entre géneros como la fantasía, o la ciencia ficción y a través de otro tipos de arte como la fotografía o los murales, destacando nombres como Robert Capa, el mexicano Diego Rivera o el reconocido artista callejero Banksy.

El museo acoge además la pintura de Frida Kahlo, la ilustración clásica, obras de cómic, así como una sala dedicada al universo de 'Star Wars' ('La guerra de las galaxias').

Aun con los desafíos que se presentaron para alistar este museo, como la pandemia de la covid-19, la organización ahora asume el reto de cumplir con las expectativas de un público que ha esperado por años su apertura.

"Tenemos dos teatros increíbles que tendrán programación todo el día. No existe en ningún otro lugar del mundo una programación cinematográfica de ese tamaño y escala con acceso ilimitado, y tenemos mucho que ofrecer aquí. Así que sentimos que estamos a la altura del desafío", dijo Bates.

La directora ejecutiva espera que este ostentoso espacio sirva para que "se creen nuevos narradores, nuevos creativos, nuevos ilustradores y nuevos artistas narrativos", sentenció.