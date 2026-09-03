El líder del Partido Verde británico será candidato para ocupar el escaño que deja Starmer

Polanski, que ocupa un cargo en la Asamblea de Londres (de ámbito municipal) pero no ha sido nunca parlamentario nacional, pretende dar el salto en esta elección parcial para la que aún no hay fecha.

"El laborismo representa a las corporaciones y las grandes fortunas. Yo voy a representar al pueblo y a nuestras comunidades", escribió en sus rede sociales Polanski al confirmar su candidatura. De paso, confirmó que el rival a abatir es el Partido Laborista, con el que compite por el espacio de la izquierda.

Polanski, de 43 años, ha 'resucitado' el Partido Verde mediante una presencia muy activa en las redes sociales, y el pasado año la formación comenzó a subir de forma espectacular en las encuestas de popularidad en paralelo al descrédito del Partido Laborista y del Gobierno que entonces encabezaba Keir Starmer.

Sin embargo, la dimisión de Starmer como líder laborista y automáticamente como jefe de Gobierno en los pasados dos meses, más la llegada de Andy Burnham al frente del partido y del gabinete ha hecho remontar al laborismo en las encuestas.

El distrito de Holborn-St.Pancras tuvo en las últimas elecciones locales de mayo un voto mayoritariamente progresista: ganó el candidato laborista con un 38 % de los votos, seguido por el del Partido Verde con un 29 %.

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Antes de enfrentarse a esa elección parcial, Polanski debe confirmar su candidatura a nivel interno en su partido, pero quedan pocas dudas de que lo logrará dada su enorme popularidad entre afiliados y simpatizantes.