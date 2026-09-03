El ministro de Trasformación Digital llama a empresas mexicanas a invertir en España

“España ofrece las mejores condiciones para la inversión”, afirmó López durante un desayuno de trabajo en la residencia de la Embajada española en Ciudad de México, donde defendió el “gran momento económico” del país y vinculó el apetito inversor a una oferta de "energía limpia y barata".

El encuentro reunió a 15 compañías, seis mexicanas —Alestra/Axtel, IDS Comercial, Incode, AMITI, Softtek e Itaca Films— y nueve españolas —Veridas, Satlantis, Ikusi, Hiberus, Indra-Minsait, CAMESCOM-Seguridata, Cámara Española, Teknei e Hispasat—.

López destacó, además, la infraestructura digital española: el 5G alcanza al 99 % de la población y las redes fijas de un gigabit rozan el 95 % de los hogares, y sostuvo que España ha pasado de ser referente turístico y de infraestructuras a serlo en tecnología.

“España exporta ahora también tecnología”, señaló el ministro, quien recordó que la economía digital representó en 2025 el 27 % del PIB español, con un impacto total de 455.300 millones de euros, un 10 % más que un año antes.

El mensaje llega con la economía española creciendo un 2,7 % interanual en el segundo trimestre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística, y con México consolidado como sexto inversor en España y tercero fuera de la Unión Europea, después de Estados Unidos y Reino Unido.

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Durante su visita, López se reunió también con la secretaria mexicana de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, con quien abordó los planes españoles contra la corrupción y las estafas telefónicas y por mensajes de texto, que han permitido bloquear más de 300 millones de llamadas fraudulentas, además de cooperación para formar empleados públicos.

Con la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, revisó los acuerdos sobre supercomputación e inteligencia artificial, incluidos los convenios del Barcelona Supercomputing Center con instituciones mexicanas y con el Instituto Politécnico Nacional para acercar el sistema latinoamericano de supercómputo al ecosistema europeo EuroHPC.

Ambos gobiernos preparan además el Foro Digital Iberoamericano de noviembre en Madrid, centrado en derechos digitales, protección de menores, conectividad, ciberseguridad, transformación administrativa e inteligencia artificial confiable y soberana.

López completó su agenda con visitas al Museo Nacional de Antropología y a una escuela del programa ProFuturo, que impulsa la reducción de la brecha digital con especial atención en menores de entornos vulnerables para que tengan acceso a tecnología y formación.