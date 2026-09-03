El Niño se intensificará hasta ser muy fuerte, alerta la mayor autoridad sobre el clima

"El episodio de El Niño se ha consolidado y en los próximos meses se intensificará hasta convertirse en un evento de intensidad muy fuerte", según coinciden los pronósticos de expertos y de los organismos más avanzados de todo el mundo que estudian este fenómeno, el cual suele aparecer entre cada dos y siete años.

Los cambios en la temperatura y patrones de lluvia aumentarán los riesgos de inundaciones, sequías y calor extremo, ha reconocido en Ginebra la argentina Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, uno de los principales organismos científicos de Naciones Unidas.

La fuerza que tomará El Niño se originará en parte en las temperaturas excepcionalmente altas en el Pacífico tropical -que del lado de Latinoamérica baña las costas de Ecuador, Colombia y Perú, entre otros países) y se prevé que alcance su "apogeo" a finales de este año, aunque sus efectos se seguirán sintiendo bien entrado 2027.

La ocurrencia de El Niño está causando inquietud en distintas partes del mundo, que suelen sentir de forma más fuerte su impacto y hasta padecer diversos tipos de desastres naturales por esta causa.

En regiones como Centroamérica, la alteración de las lluvias ha provocado una fuerte sequía y escasez de agua, lo que ha sido catastrófico para los cultivos de maíz. Miles de familias campesinas ya están afectadas.

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En la India las lluvias del monzón han estado por debajo de lo normal en agosto y se espera que estas condiciones se mantengan en septiembre, lo que también tendrá efectivos perjudiciales en la agricultura.

El Niño golpea en todo el mundo: partes de África, del sudeste asiático y Australia también son zonas del mundo que suelen experimentar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra cada vez que El Niño se produce.

Desde una perspectiva social, el impacto más grave es la disminución de la producción agrícola, con lo cual las comunidades pierden su acceso a los alimentos y en el resto del mundo los precios aumentan.

A esto último hay que sumar los estragos del conflicto entre Irán y Estados Unidos y el cierre del estrecho de Ormuz.

Saulo sostuvo que "este episodio excepcional de El Niño exige medidas de preparación y respuesta excepcionales" y destacó la movilización sin precedentes de los servicios meteorológicos e hidrológicos de todos los países.

La OMM señaló que ahora los gobiernos y otras instancias de decisión deben valorar esta información y definir lo que tienen que hacer.

Uno de los valores que más alarma está causando entre los científicos es el aumento excesivo de las temperaturas del mar, y no solo de la superficie, sino incluso debajo de ésta.

En la superficie se hansuperado con creces los registros normales, con un aumento de hasta 2,6 grados Celsius adicionales y valores que no han dejado de subir en las últimas semanas.

Pero bajo la superficie del océano "el calor acumulado alcanza una magnitud aún más excepcional", pues en algunas zonas las temperaturas han superado la media en más de 8 grados.