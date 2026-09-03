El papa León XIV tendrá en Perú estatua de 14 metros de altura, la más grande en su honor

El monumento con su figura pretende ser el más grande del mundo dedicado al actual pontífice, según anunció el alcalde provincial del Callao, César Pérez, cuya meta es inaugurarla la escultura durante la visita que León XIV hará a Perú del 11 al 16 de noviembre.

La imagen será instalada el 4 de noviembre y esperará a la llegada de León XIV a Perú, el día 11 de noviembre, para ser bendecida por él e incluida en su agenda de visitas en el país, que incluyen a las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo.

La estatua, que busca rendir homenaje a la labor de Prevost como administrador de la Dióceiss del Callao durante la pandemia de la covid-19, superará con creces en altura a otras esculturas que León XIV tiene ya en la ciudad de Chiclayo y alrededores, donde fue obispo durante ocho años.

La imagen de León XIV con los brazos abiertos estará instalada en un parque público frente al mar del Callao, una jurisdicción que el Papa conoce muy bien desde los años en que estuvo a cargo de administrar su obispado, al mismo tiempo en que ejercía como obispo de Chiclayo, distante a más de 600 kilómetros al norte.

"El papa era administrador del obispado del Callao, porque era obispo de Chiclayo, en la época del covid-19. Venía (al Callao) manejando su carro solo desde Chiclayo, que está a 600 kilómetros al norte, manejaba la donación de alimentos, de ayuda a los que menos tienen y más necesitan, esa era la forma de trabajar de Robert Prevost cuando era administrador del obispado del Callao", recordó Pérez.

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Precisamente, el entonces monseñor Prevost también ofició misas para los feligreses del Callao y de Chiclayo en el atrio de sus templos en medio de calles vacías, en plena pandemia, cuando el coronavirus provocó miles de fallecidos en esas ciudades.

Pérez remarcó que "el papa León XIV, monseñor Robert Prevost, es un papa con DNI (documento de identidad) peruano que ha sido encargado del obispado del Callao", y que su escultura donada por la financiera Caja Huancayo será "la más imponente, más importante y más grande también, a nivel mundial de nuestro sumo pontífice".

La autoridad municipal confía además en que la estatua "reflejará e incrementará la fe católica" y también el turismo nacional e internacional para el Callao.

León XIV realizará su primera gira por Suramérica entre el 6 y 16 de noviembre, y estará en Perú del 11 al 16, lo que concretará así su esperado regreso como pontífice a Perú, donde se le considera el papa peruano tras haber adquirido su nacionalidad en 2015 y ejercer en él más de 20 años de vida pastoral, desde misionero hasta obispo, cuya labor en la Diócesis de Chiclayo lo llevó a ser convocado por el papa Francisco para el Vaticano.

Perú ha declarado de interés nacional la visita del papa León XIV, que estará precedida por su viaje a Uruguay y Argentina.