El petróleo de Texas cierra con una subida del 0,3 %, hasta 91,30 dólares el barril

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 0,29 dólares respecto al cierre previo.

El crudo estadounidense se ha encarecido debido a la reanudación de ataques entre EE.UU. e Irán al inicio de esta semana, y acumula ya una subida del 9 %.

Estados Unidos hizo sus ataques más duros en más de un mes contra cinco provincias iraníes, que causaron 19 muertos y a los que Teherán respondió con bombardeos contra cuatro países del golfo Pérsico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que el país tiene "munición virtualmente ilimitada" de media y alta gama para continuar la guerra con Irán.

Mientras, el Ejército estadounidense escoltó el pasado martes 40 buques mercantes que transportaban 18 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz, informó hoy CNN.

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El secretario de Energía, Chris Wright, aseguró ayer que más de 17 millones de barriles de petróleo atravesaron el estrecho de Ormuz el lunes, y esa cifra era el máximo desde el inicio de la guerra a finales de febrero.

El bloqueo del estrecho de Ormuz, que antes de la guerra era clave para el 20 % de crudo mundial, ha disparado el precio del petróleo estos meses.

"Irán intenta restringir el estrecho de Ormuz y EE.UU. trata de abrirlo", dijo al Wall Street Journal el analista Simon Wong, de Gabelli Funds.