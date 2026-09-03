El presidente de Cataluña invita a Zelenski a que visite esa región española

"He invitado al presidente Zelenski a visitar Cataluña cuando él lo estime oportuno", dijo Illa a EFE después de entrevistarse con Zelenski.

El político socialista explicó que le expresó al jefe del Estado ucraniano la voluntad de Cataluña de "seguir cooperando" con Ucrania a nivel de comunidades y ciudades.

Illa recordó que durante la jornada firmó tres acuerdos de cooperación centrados en campos como la economía, la asistencia social, la energía y la industria con los gobernadores de las regiones ucranianas de Zaporizhia, Dnipropetrovsk y Leópolis.

El presidente regional español fue recibido por Zelenski junto con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Ambos políticos socialistas llegaron este jueves por la mañana juntos a Kiev y tienen previsto volver a casa el viernes por la tarde.

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Madrid (centro) y Granada (sur), donde el mandatario ucraniano estuvo en octubre de 2023 por la celebración allí de una cumbre europea, son por el momento las dos únicas ciudades españolas que ha visitado Zelenski como presidente.