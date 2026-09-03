El primer ministro portugués tacha de "mero juego político" la moción de censura de Chega

“En el día y la hora en que tengamos que presentarnos ante la Asamblea de la República (Parlamento), responderemos a esta moción de censura y demostraremos que no tiene sentido”, declaró Montenegro a los periodistas en Santo Tomé y Príncipe, donde asistió a la toma de posesión del presidente reelegido, Carlos Vila Nova.

El dirigente conservador aseguró que el enfoque de su Ejecutivo es “completamente diferente” al de los promotores de la moción, y afirmó que su prioridad son las oportunidades y los proyectos capaces de crear “un futuro mejor para todos”.

Chega anunció este miércoles la presentación de una moción de censura por la decisión de Montenegro de mantener como ministro de Administración Interna a Luís Neves, cuestionado por varias polémicas relacionadas con su anterior etapa al frente de la Policía Judicial (PJ).

La iniciativa tiene pocas posibilidades de prosperar, toda vez que el Partido Socialista (PS), en la oposición, ha anunciado que votará en contra para evitar una nueva crisis política.

En Portugal, donde el Parlamento es unicameral, una moción de censura necesita el apoyo de la mayoría absoluta de los 230 diputados y, si es aprobada, provoca la dimisión del Gobierno.

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Preguntado por la posibilidad de que el PS sea quien impida la caída del Ejecutivo, Montenegro evitó presentar la cuestión como un “salvamento” del Gobierno y recordó que su mandato procede de las urnas.

“Un Gobierno gobierna porque fue elegido por el pueblo”, afirmó el primer ministro, quien señaló que la actual legislatura concluye a finales de 2029 y que su Ejecutivo está cumpliendo el programa con el que se presentó ante los portugueses.

“No hay ninguna razón, creo, para interrumpir o poner en cuestión este camino de respeto por la voluntad popular”, agregó.

Montenegro puntualizó que permitir al Gobierno continuar con su labor no significa que los partidos de la oposición deban respaldar todas sus propuestas ni estar de acuerdo con todas sus decisiones.

“No estar de acuerdo con todo lo que hace el Gobierno no plantea ningún problema. Eso es la democracia”, indicó, al tiempo que insistió en que no existe “nada extraordinario que justifique interrumpir el trabajo del Gobierno”.

En alusión implícita a la formación Chega y su líder, André Ventura, el primer ministro portugués acusó a algunos dirigentes políticos de estar más preocupados por ganar protagonismo y espacio mediático que por presentar alternativas y atender las preocupaciones de los ciudadanos, una actitud que calificó de “muy egocéntrica” desde el punto de vista partidista.

Ante eso, Montenegro destacó como prioridades de su Gobierno el crecimiento económico, el empleo, la reducción de los impuestos sobre las rentas del trabajo y la captación de inversiones públicas y privadas.