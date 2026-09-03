Empresas rusas gastan cientos de millones de dólares en defensa contra drones, según Putin

"Ahora nuestras compañías se han sumado a este trabajo y les aseguro que ya hay resultados y habrá más", aseveró durante su intervención en el plenario del Foro Económico Oriental celebrado en la ciudad de Vladivostok.

Citó una reciente conversación que sostuvo con una empresa importante del sector, según la cual, el gasto asciende a "decenas de miles de millones de rublos".

"Ellos invierten su dinero en la compra del equipamiento necesario y la contratación de especialistas para la defensa de sus empresas", declaró, al comentar el reciente decreto que amenazaba con establecer el control estatal de las empresas que no tomasen medidas de protección contra drones.

Putin reconoció que estas inversiones demandan "cantidades considerables de dinero" y negó que el decreto previese la nacionalización de empresas.

"Las empresas no tenían ninguna obligación de protegerse e invertir en defensa antiaérea. El estado no tenía ningún plan de expropiación (...) Pedimos a nuestros colegas, en este caso del sector petrolero, ocuparse de la protección de sus empresas. Anteriormente no tenían tal obligación. A partir del decreto ya están obligados", señaló.

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Eso sí, insistió que los resultados ya son palpables, al indicar que "anteayer fueron atacadas tres refinerías. Todos los ataques fueron repelidos".

"Las compañías se implicaron, comenzaron a invertir en la defensa de sus empresas. Esto ya nos da los resultados y efectos necesarios. Continuaremos haciéndolo, servirá para el futuro. Crea determinadas condiciones y garantías de seguridad", sostuvo.

Añadió que, mientras dure la guerra en Ucrania, Rusia tendrá que fortalecer sus defensas antiaéreas.

El mandatario ruso aseveró que el país se sumió en el déficit de combustible "porque partíamos de que se trata de objetivos puramente civiles y no pueden ser objeto de cualquier tipo de ataque durante un conflicto armado".

"Pero en este sentido nos equivocamos, nuestro contrincante, lamentablemente, tiene otra opinión, y comenzó a atacar estos objetivos puramente civiles", admitió, al señalar que Rusia "se vio obligada a responder simétricamente.

Según Putin, "a juzgar por todo, nuestra respuesta resultó muy significativa para quienes abrieron esta caja de Pandora".

Defendió la necesidad de "efectuar ataques de respuesta, para disuadirles de que nos hagan daño". Sin embargo, llamó a "estar preparados para todo".

"Y solo nuestra preparación para todo lo que pueda venir hará comprender a aquellos que quieren perjudicarnos que es mejor no hacerlo", sostuvo.

Aprovechó la ocasión para señalar que la reparación de las refinerías dañadas durante los ataques ucranianos "avanza a un ritmo bastante rápido"

"Pienso que el restante 10 % que falta por reparar será restablecido próximamente", concluyó.