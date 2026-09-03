España entrega a Colombia una donación de medicamentos valuada en más de 316.000 euros

El embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez, explicó a EFE que la ayuda fue donada por la Fundación Reina Sofía y transportada con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), como parte de un paquete de ayuda que supera el millón de euros.

"Desde el primer momento mandamos un mensaje de solidaridad hacia las familias de las víctimas (...). Pero el mensaje de solidaridad no es un mensaje que se quede en eso. Lo que yo quiero transmitirle a todo el pueblo colombiano es que España está y estará con Colombia en esta tragedia", afirmó Jiménez.

La donación, destinada a la Cruz Roja Colombiana, incluye 95.248 unidades de medicamentos como amoxicilina, omeprazol, pioglitazona y lidocaína con epinefrina, entre otros.

La AECID y el Gobierno de España activaron el envío de recursos pocos días después del terremoto, lo que sirvió para la compra de kits de higiene, alimentos y vivienda.

"La primera llamada de emergencia era cubrir esas primeras necesidades y España puso a disposición más de 4.000 kits sobre el terreno para dar servicio a unas 20.000 personas durante un mes", explicó Jiménez.

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El embajador aseguró que la cooperación española ya trabajó anteriormente en la región del Pacífico colombiano, una de las más afectadas por el terremoto, lo que permitió que puedan desplegar la ayuda con rapidez.

El director nacional de la Cruz Roja Colombiana, Francisco Moreno, agradeció la ayuda y explicó que coordinarán acciones con el Ministerio de Salud para identificar los hospitales que más necesidades tienen, en especial en las zonas más remotas y más dañadas por el terremoto, que deja 331 fallecidos.

Preliminarmente, los medicamentos serán enviados a los departamentos del Chocó -epicentro del temblor-, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío, donde están los municipios más afectados.

"Es importante tener en cuenta que estamos a un mes de la emergencia y las necesidades van a continuar por bastante tiempo, y se va a requerir de más colaboración en las etapas subsiguientes", indicó Moreno.