España pedirá que Ceuta y Melilla se integren en la unión aduanera de la UE

El Ejecutivo trabaja en "reforzar la presencia de Europa en Ceuta y Melilla", algo "esencial", argumentó este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia parlamentaria para explicar la actual crisis migratoria de la primera de esas dos ciudades españolas, originada por la entrada en avalancha de varias decenas de miles de personas desde Marruecos a últimos de julio.

Sánchez recordó que las dos ciudades se quedaron fuera de la unión aduanera al ingresar España en la UE (1986) para "evitar roces diplomáticos" entonces, y ahora "ha llegado la hora de subsanar esta falta de ambición y de lograr una integración plena", adujo.

"Para impulsarla, vamos a ofrecer a sus gobiernos (los de Ceuta y Melilla) una silla permanente en el Comité de las Regiones" de la UE, apuntó.

España también propondrá "su integración en la unión aduanera, buscando un régimen fiscal favorable" y "que les reconozca el estatus de región ultraperiférica, algo que conlleva numerosas ventajas".

Sánchez remarcó la condición de Ceuta y Melilla, limítrofes de Marruecos, como "únicas fronteras terrestres" de la UE en África.

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Anunció también 100 millones de euros adicionales a los 309 ya aprobados por el Gobierno en un plan de apoyo socioeconómico para Ceuta.