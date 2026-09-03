Exportaciones anualizadas de Perú superan 100.000 millones de dólares en segundo trimestre

En términos trimestrales, las exportaciones peruanas ascendieron a 27.279 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026, lo que representó un alza interanual de 7.106 millones de dólares (35,2 %), precisó el banco emisor.

La entidad explicó que el mayor dinamismo interanual responde al incremento de los precios de exportación de productos tradicionales en 39,2 %, el cual fue reforzado por el crecimiento de los volúmenes embarcados de estos mismos productos en 5,4 %.

El incremento de los embarques de productos tradicionales se sustentó por los mayores envíos de oro registrados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).

En menor medida, anotó el BCRP, contribuyó el aumento del volumen exportado de cobre, explicado por un efecto estadístico de base, producto de los oleajes anómalos que habían limitado los embarques de empresas mineras importantes a inicios del segundo trimestre del año pasado.

El lunes último, el banco central informó que Perú registró un superávit comercial de 44.882 millones de dólares en el segundo trimestre del año, que equivale a 12 % del PIB, mayor en 3 puntos porcentuales al mismo trimestre de 2025.

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El superávit de la balanza comercial de bienes ascendió a 9.547 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, un resultado superior en 3.118 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2025.

Este desempeño respondió al incremento del valor de las exportaciones en 35,2 % por los mayores precios de los productos mineros e hidrocarburos, además del alza de los volúmenes embarcados de oro, que pasa por una temporada internacional de precios altos, y de cobre.