Fiscalía chilena abre investigación a Fernando Cerimedo por posibles delitos informáticos

La decisión llega tras la denuncia del diputado socialista Juan Santana (PS) y será desarrollada por la Fiscalía Local de Santiago Centro, encabezada por la fiscal Macarena Cañas, donde se imputan delitos de amenazas y posible asociación delictiva.

"La novedad de esta denuncia es que estamos incorporando dos delitos del Código Penal, particularmente amenazas por la situación que afectó a una compatriota chilena y asociación ilegítima. Además, hemos señalado una eventual infracción a la ley por la publicación de sus datos personales”, explicó Santana.

El parlamentario añadió que las mismas cuentas de redes sociales “fueron utilizadas durante la campaña de José Antonio Kast, entre otras cosas, para cuestionar la salud de la entonces candidata presidencial Evelyn Matthei".

Esta investigación se suma a la comisión investigadora aprobada en el Congreso chileno, el pasado miércoles, para esclarecer eventuales conexiones entre Cerimedo y el entorno del mandatario chileno y que tendrá 60 días para elaborar un informe.

Cerimedo, detenido en Bolivia por un intento de feminicidio contra su expareja, es reconocido a nivel regional como un estratega comunicacional al servicio de las derechas latinoamericanas, desempeñándose como asesor del mandatario argentino Javier Milei y del expresidente brasilero Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

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En el marco de su detención, trascendió el hallazgo de 'granjas de bots' presuntamente utilizadas para desacreditar a opositores políticos, una masiva red de cuentas digitales falsas que atacan adversarios mediante hostigamiento e insultos, haciéndose pasar por personas reales.

Los señalamientos a Kast y sus equipos por el uso de bots no son nuevas.

En 2025, en plena campaña presidencial, un grupo de parlamentarios denunció ante el Ministerio Público la existencia de "redes coordinadas de desinformación" en plataformas digitales, acción que apuntó a indagar presuntos delitos informáticos y de asociación ilícita vinculada a hostigamiento y manipulación del debate público.

El argentino de 45 años también ha participado de las campañas del mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, y Nasry Asfura, de Honduras, y difundió cuestionamientos sin sustento al sistema electoral brasilero tras la derrota de Bolsonaro en 2022.

Kast afirmó el pasado lunes que nunca ha trabajado con el consultor en sus campañas o que actualmente mantenga vínculos de asesoría con el Gobierno, no obstante, el mandatario reconoció que lo conoce y que ambos han coincidido en distintas instancias junto a otros líderes políticos.

Además de la investigación por la tentativa de feminicidio contra su expareja, la Fiscalía boliviana abrió una indagación contra Cerimedo por presuntos vínculos con el narcotráfico, en particular una trama que involucra avionetas cargadas con cocaína en la región amazónica.