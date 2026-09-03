Fráncfort sube un 0,63 % tras declaraciones de la Fed y estabilización en bonos soberanos

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, subió un 0,63 % al cierre, hasta 26.003,32 puntos, por lo que interrumpió tres negociaciones consecutivas de pérdidas.

El gobernador de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Christopher Waller, dijo que ve algunas señales de moderación de la inflación y que la decisión sobre los tipos de interés de septiembre depende de los datos de inflación de agosto.

Waller añadió que apoyará mantener las tasas de interés en la próxima reunión si los datos de inflación de agosto confirman que remite, por lo que redujo las expectativas de subidas de los tipos de interés en EE. UU.

La actividad del sector servicios de Alemania sigue en contracción, según cifras de Standard and Poor's (S&P).

El índice de la actividad del sector servicios alemán bajó hasta 49,7 puntos en agosto (49,8 puntos en julio), pese a la caída esta cifra supone una fuerte revisión al alza respecto al dato preliminar de 48,5 puntos.

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Pero la actividad total, de los sectores manufacturero y de servicios, creció más en agosto.

El índice de la actividad total de Alemania subió en agosto hasta 51,8 puntos (51,3 puntos en julio).

Los institutos económicos alemanes Ifo, IWH e IfW han revisado al alza sus pronósticos de crecimiento de Alemania este año, por lo que la situación es mejor de lo que se piensa.

El grupo automovilístico Volkswagen subió un 3,6 %, hasta 76,36 euros, después de que el semanario economico "WirtschaftsWoche" informara de que quiere vender participaciones, por ejemplo en el fabricante de camiones Traton.

El fabricante de software para empresas SAP ganó un 2,3 %, hasta 185,58 euros, impulsado por las perspectivas de facturación de la empresa estadounidense de software para la nube Snowflake.

La constructora Hochtief, controlada por ACS, avanzó un 3,6 %, hasta 422,80 euros, y Commerzbank lo hizo un 2,3 %, hasta 41,60 euros, tras iniciar la recompra de acciones.

La compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom subió un 1 %, hasta 28,75 euros, después de que Bloomberg informara de que el inversor Elliott quiere evitar una fusión con la filial estadounidense de telefonía móvil T-Mobile US y quiere aumentar el valor para los accionistas de otras formas como mediante recompra de acciones.

La empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care perdió un 1,9 %, hasta 38,60 euros, la de pruebas de laboratorio Qiagen bajó un 1,8 %, hasta 37,47 euros, la de tecnología sanitaria Siemens Healthineers cayó un 1,6 %, hasta 38,81 euros, y la farmacéutica y biotecnológica Merck cedió un 1,5 %, hasta 137,85 euros.