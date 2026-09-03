Francia vivió este verano un récord con 53 días en tres olas de calor

En una rueda de prensa sobre el análisis del verano meteorológico (que cubre los meses de junio, julio y septiembre), la directora de Météo France, Virginie Schwarz, consideró "realmente excepcional" ese número de días calurosos. El anterior récord de días tórridos databa de 2022, con 33.

El organismo describe las olas de calor como el período que empieza cuando el indicador térmico nacional (la media de las estaciones meteorológicos tomadas como referencia) sobrepasa los 25,3 grados. Finaliza oficialmente cuando este indicador vuelve a bajar de los 23,4 °C durante más de dos días consecutivos.

Schwarz indicó además que el número de veces durante el verano en que las estaciones de Météo-France superaron los 40 °C ha aumentado considerablemente este año en comparación con un verano habitual, "lo que se traduce en un número de días de ola de calor totalmente inédito" en Francia.

Presente en la rueda de prensa, la ministra de Ecología de Francia, Monique Barbut, afirmó que se trata del "verano más caluroso nunca antes registrado desde que comenzaron las mediciones en 1900".

La ola de finales de junio (del 17 al 30) fue la más intensa desde que hay registros meteorológicos en Francia. Antes se había producido un episodio de calor (que no tuvo las características de una ola de calor) totalmente inédito a finales mayo.

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Luego sucedieron las del 4 al 19 de julio y del 28 de julio al 19 de agosto.

Las olas de calor han dejado un balance provisional de más de 7.300 muertes en exceso en Francia, por debajo de las 15.000 del que era el histórico verano de 2003.