FundéuRAE: "in fraganti" no necesita comillas ni cursiva

Sin embargo, en ocasiones se encuentran en los medios de comunicación frases como estas: “Cazan ‘in fraganti’ a un butronero en Moratalaz”, “Sorprendido ‘in fraganti’ en un robo con fuerza en un comercio” o “Tres detenidos tras ser pillados ‘in fraganti’ cuando robaban cable en una quesería”.

De acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, la construcción “in fraganti”, que se usa con el sentido de ‘en el mismo momento en que se comete un delito o, por extensión, cualquier acción censurable’, no es una locución latina, sino una expresión modificada de la jurídica latina “in flagranti (delicto)” (‘en flagrante [delito]’). Se considera, por tanto, ya española y no necesita comillas ni cursiva.

Esta misma obra señala que, a partir de “in fraganti”, en dos palabras, se ha creado la forma simple “infraganti”, válida e incluso preferible, y advierte que no son adecuadas, en cambio, las grafías “en fraganti”, “in fragante” ni “in fragranti” (con una erre tras la ge). Se desaconseja también el uso de “infragantis”, acabado en ese.

Así, en los ejemplos del principio lo adecuado habría sido prescindir de las comillas y habría sido posible, además, emplear “infraganti”, todo junto.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.